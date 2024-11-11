В Рязани вандалы разломали скамейку в сквере имени Скобелева

«Сломали месяц назад. И целый месяц ее никто не может убрать, хотя работники по благоустройству города были в сквере и, скорее всего, ее видели», — рассказала местная жительница.

В Рязани вандалы разломали скамейку в сквере имени Скобелева. Фото прислали в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

«Сломали месяц назад. И целый месяц ее никто не может убрать, хотя работники по благоустройству города были в сквере и, скорее всего, ее видели», — написала рязанка.

Кроме того, она отметила, что урну рядом со скамейкой тоже «выворотили», но ту убрали.