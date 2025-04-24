В Рязани мотоциклист сбил пешехода
ДТП случилось в четверг, 24 апреля, в Семчино. На месте работают сотрудники скорой. О состоянии пешехода информации нет. На кадрах видно, что мужчину накрыли простыней.
В Рязани мотоциклист сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
ДТП случилось в четверг, 24 апреля, в Семчино. На месте работают сотрудники скорой.
О состоянии пешехода информации нет. На кадрах видно, что мужчину накрыли простыней.
Позже в ГАИ сообщили подробности ДТП. Момент аварии попал на видео.