В ГАИ сообщили подробности наезда на пешехода в Рязани
Авария случилась 24 апреля вблизи дома № 1 на улице Семчинской. 35-летний водитель мотоцикла сбил 68-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
В ГАИ сообщили подробности наезда на пешехода в Рязани. Информация появилась в соцсетях ведомства.
Авария случилась 24 апреля вблизи дома № 1 на улице Семчинской. 35-летний водитель мотоцикла сбил 68-летнего местного жителя, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственная группа и сотрудники Госавтоинспекции.
Позже появилось видео с моментом смертельного ДТП