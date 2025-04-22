В Рязани приставят кураторов к женщинам, которые хотели сделать аборт

Представлял законопроект о защите материнства и профилактике искусственного прерывания беременности министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Денис Тараканов. «Закон устанавливает гарантию защиты материнства и дополнительные меры для семей, находящихся в ситуации репродуктивного выбора», — рассказал Тараканов. Проектом предлагается установить индивидуальное сопровождение таких семей семейыными кураторами соцслужбы, помощь психолога, информирование о мерах поддержки. Кроме того, предлагается индивидуально прорабатывать каждую ситуацию.

В Рязанской области женщин, которые хотели сделать аборт, будут сопровождать семейные кураторы. За соответсвующий законопроект проголосовали на заседании правительства во вторник, 22 апреля.

Представлял законопроект о защите материнства и профилактике искусственного прерывания беременности министр труда и соцзащиты населения Рязанской области Денис Тараканов.

«Закон устанавливает гарантию защиты материнства и дополнительные меры для семей, находящихся в ситуации репродуктивного выбора», — рассказал Тараканов.

Проектом предлагается установить индивидуальное сопровождение таких семей семейыными кураторами соцслужбы, помощь психолога, информирование о мерах поддержки. Кроме того, предлагается индивидуально прорабатывать каждую ситуацию.

Как подчеркнул министр, одной из важных норм проекта является запрет склонения женщины к аборту.