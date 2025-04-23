В Рязани пятые сутки продолжаются поиски пропавшего подростка
14-летний Артем Шарочкин пропал 18 апреля. По словам пользователей соцсетей, последний раз мальчика видели в парке Скобелева. «Любит центр города, Почтовую, „Малину“. С каким-то Масловым должен был ехать в Рощу, смотреть мотоцикл», — написали в комментариях под постом о пропаже. Напомним, в день пропажи подросток был одет в черную куртку, белую майку, черные джинсы, зеленые ботинки.
В Рязани пятые сутки продолжаются поиски пропавшего подростка. Об этом сообщают поисковики.
14-летний Артем Шапочкин пропал 18 апреля. По словам пользователей соцсетей, последний раз мальчика видели в парке Скобелева.
«Любит центр города, Почтовую, „Малину“. С каким-то Масловым должен был ехать в Рощу, смотреть мотоцикл», — написали в комментариях под постом о пропаже.
Напомним, в день пропажи подросток был одет в черную куртку, белую майку, черные джинсы, зеленые ботинки.