В Рязани пропал 14-летний подросток
Его местонахождение неизвестно с 18 апреля. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — голубые, волосы — русые. Одежда: черная куртка, белая майка, черные джинсы, зеленые ботинки. Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71.
В Рязани пропал 14-летний Артем Шапочкин. Об этом сообщил ПСО «Мещера» в соцсетях.
Местонахождение подростка неизвестно с 18 апреля.
Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — голубые, волосы — русые.
Одежда: черная куртка, белая майка, черные джинсы, зеленые ботинки.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: