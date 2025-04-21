В Рязани пропал 14-летний подросток

Его местонахождение неизвестно с 18 апреля. Приметы: рост — 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза — голубые, волосы — русые. Одежда: черная куртка, белая майка, черные джинсы, зеленые ботинки. Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71; 51-21-71.