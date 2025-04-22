Песков прокомментировал публикации о разговоре Путина и Уиткоффа
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков. Ранее газета Financial Times сообщила, что Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации о разговоре Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом 22 апреля сообщило РИА Новости.
«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Путин якобы озвучил Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге предложение остановить конфликт по нынешней линии фронта.