FT: Путин предложил остановить боевые действия по линии фронта

По данным газеты, Владимир Путин предложил остановить боевые действия по линии фронта в рамках мирного соглашения, над которым работает президент США Дональд Трамп. Отмечается, что соответствующее предложение было сделано во время встречи Владимира Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля. Как сообщила FT, Москва заявила о готовности отказаться от претензий на те территории четырех областей, которые остаются под контролем Киева.

Российский лидер Владимир Путин предложил остановить боевые действия по линии фронта в рамках мирного соглашения, над которым работает президент США Дональд Трамп. Об этом 22 апреля сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, передает «Ъ».

Отмечается, что соответствующее предложение было сделано во время встречи Владимира Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Как сообщила FT, Москва заявила о готовности отказаться от претензий на те территории четырех областей, которые остаются под контролем Киева.

Предложение, по данным газеты, является первым формальным признаком того, что Россия готова отказаться от «максималистских» условий по установлению мира.

В публикации утверждается, что после этой встречи США предложили Украине и Европе мирный план, предусматривающий признание Крыма российским, а также сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий.

Официально информацию пока не комментировали.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал РИА Новости публикации о разговоре Путина и Уиткоффа в Петербурге.

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания, поэтому слушать надо только первоисточники», — заявил Песков агентству.