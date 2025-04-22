МЧС сообщило подробности пожара в Сараевском районе
ЧП произошло утром 21 апреля. Загорелись нежилом дом и хозяйственная постройка в поселке Заря. На тушение выезжали 7 человек, привлекалось 3 единицы техники. Огонь полностью уничтожил оба строения. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
МЧС сообщило подробности пожара в Сараевском районе. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
ЧП произошло утром 21 апреля. Загорелись нежилом дом и хозяйственная постройка в поселке Заря.
На тушение выезжали 7 человек, привлекалось 3 единицы техники.
Огонь полностью уничтожил оба строения.
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в этом поселке сгорели пять домов.