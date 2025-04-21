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В рязанском поселке сгорели пять домов
Отмечается, что ЧП случилось в поселке Заря Алексеевского сельского поселения Сараевского района. Там сгорели нежилой дом, три хозпостройки и здание бывшего магазина. Жилой дом, склад сельхозпредприятия и еще одну хозпостройку отстояли. Как рассказали в администрации поселения, это произошло из-за оставленного без присмотра костра. Огонь быстро перекинулся на траву, затем на постройки.

В рязанском поселке сгорели пять домов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Отмечается, что ЧП случилось в поселке Заря Алексеевского сельского поселения Сараевского района.

Там сгорели нежилой дом, три хозпостройки и здание бывшего магазина.

Жилой дом, склад сельхозпредприятия и еще одну хозпостройку отстояли.

Как рассказали в администрации поселения, это произошло из-за оставленного без присмотра костра. Огонь быстро перекинулся на траву, затем на постройки.

На месте происшествия работали все спецслужбы района.