В рязанском поселке сгорели пять домов
Отмечается, что ЧП случилось в поселке Заря Алексеевского сельского поселения Сараевского района. Там сгорели нежилой дом, три хозпостройки и здание бывшего магазина. Жилой дом, склад сельхозпредприятия и еще одну хозпостройку отстояли. Как рассказали в администрации поселения, это произошло из-за оставленного без присмотра костра. Огонь быстро перекинулся на траву, затем на постройки.
В рязанском поселке сгорели пять домов. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что ЧП случилось в поселке Заря Алексеевского сельского поселения Сараевского района.
Там сгорели нежилой дом, три хозпостройки и здание бывшего магазина.
Жилой дом, склад сельхозпредприятия и еще одну хозпостройку отстояли.
Как рассказали в администрации поселения, это произошло из-за оставленного без присмотра костра. Огонь быстро перекинулся на траву, затем на постройки.
На месте происшествия работали все спецслужбы района.