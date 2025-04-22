Малков потребовал дать «адекватный ответ» по поводу рыбной вони от воды в Рязани

«Не очень понимаю я ответ Водоканала про запах от воды. Говорят про аномальное тепло. Но летом еще жарче бывает. Почему вода-то пахнет?», — спросил губернатор. Он обратился к замглавы администрации Дмитрию Лощинину и попросил провести с коллегами работу и дать «адекватный ответ» жителям и ему.

Губернатора Павел Малков попросил дать «адекватный ответ» по поводу воняющей воды в Рязани. Об этом он сказал на заседании регионального правительства во вторник, 22 апреля.

«Не очень понимаю я ответ Водоканала про запах от воды. Говорят про аномальное тепло. Но летом еще жарче бывает. Почему вода-то пахнет?», — спросил губернатор.

Он обратился к замглавы администрации Дмитрию Лощинину и попросил провести с коллегами работу и дать «адекватный ответ» жителям и ему.

Рязанцы часто жалуются на рыбную вонь от воды, которая вызывает рвотный рефлекс.

Появление «рыбного» запаха в рязанских квартирах в «Водоканале» связали с «сезонными процессами, происходящими в поверхностном водоисточнике». Это временно, отметили в ведомстве в начале марта.

В некоторых районах города рыбный запах сохраняется по сей день.