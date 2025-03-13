Рязанцы массово пожаловались на вонь из водопровода

Появление рыбного запаха в рязанских квартирах в «Водоканале» связали с «сезонными процессами, происходящими в поверхностном водоисточнике». Это временно, отметили в ведомстве.

Рязанцы массово пожаловались на «рыбный» запах воды. Комментарии появились 13 марта под постами губернатора Павла Малкова.

«Третий день вода из крана воняет рыбой», — написал один из рязанцев.

На сообщения отреагировали в «Водоканале». Там заверили, что качество воды соответствует всем требованиям СанПиНа, ведь она поступает в распределительную сеть для потребления только после обработки.

Появление «рыбного» запаха в рязанских квартирах в «Водоканале» связали с «сезонными процессами, происходящими в поверхностном водоисточнике». Это временно, отметили в ведомстве.