В Ряжске построят трехэтажный детский сад

В новом детском саду планируется набрать 10 групп по 22-24 человека, штат сотрудников будет включать 48 человек. Работы завершат до 31 августа 2027 года. Заказчиком выступила администрация Ряжского муниципального округа.

В Ряжске построят трехэтажный детский сад. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

Детский сад на 224 ребенка построят на улице Красной. Подрядчик должен возвести объект, установить оборудование систем отопления, водоснабжения, газоснабжения, электроосвещения, канализации, вентиляции и пожарной сигнализации. В здании также будут работать видеонаблюдение, телевидение, домофон и грузовой и пассажирский лифты.

Подрядчик должен закупить необходимое оборудование и мебель для детей.

Согласно документам, предусмотрено проведение работ по благоустройству. Подрядчик проложит покрытие проездов и тротуаров, выполнит озеленение, установит ограждение.

Для маленьких детей на территории установят игровой комплекс «Паровозик с горкой», беседки, горки, песочницы, пружинные качалки и спортивный снаряд для упражнений в равновесии, для более старших групп — беседки-качели, карусели и домики. Также подрядчик обустроит площадку с рукоходом, игровым гимнастический комплексом, мишенью, хоккейными воротами и шведской стенкой.

В новом детском саду планируется набрать 10 групп по 22-24 человека, штат сотрудников будет включать 48 человек.

Работы завершат до 31 августа 2027 года.

Заказчиком выступила администрация Ряжского муниципального округа.