Экс-министра строительства Рязанской области обвинили в попытке разглашения гостайны

По данным издания, бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова обвинили в попытке нарушить требования по защите государственной тайны. Детали дела не известны. «Часть 1 статьи 283.2 УК — выезд за границу гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено по закону о гостайне. Часть 3 статьи 30 УК — покушение на преступление», — отметили в публикации. Меньшову грозит штраф от 200 до 500 тысяч, а также до 3 лет колонии.

Экс-министра строительства Рязанской области обвинили в попытке разглашения гостайны. Об этом сообщает «ВидСбоку».

По данным издания, бывшего министра строительного комплекса Рязанской области Вячеслава Меньшова обвинили в попытке нарушить требования по защите государственной тайны. Детали дела не известны.

«Часть 1 статьи 283.2 УК — выезд за границу гражданина России, допущенного или ранее допускавшегося к государственной тайне, право которого на выезд заведомо для него ограничено по закону о гостайне. Часть 3 статьи 30 УК — покушение на преступление», — отметили в публикации.

Решение по уголовному делу было вынесено мировым судьей Советского районного суда. Однако чиновник смог его обжаловать, постановление суда было отменено, а дело передано на новое судебное разбирательство.

Меньшову грозит штраф от 200 до 500 тысяч, а также до 3 лет колонии.

Вячеслав Меньшов возглавлял рязанский Минстрой с января 2015 по сентябрь 2022 года. После его должность занял Дмитрий Василевский, которого задержали осенью 2024 года по подозрению в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере, организованное группой лиц, а также повлекшее лишения права на жилое помещение.