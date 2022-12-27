Министром строительного комплекса Рязанской области назначен Дмитрий Василевский
Ранее исполнял обязанности министра Юрий Кулешов, который занял этот пост после ухода в отставку Вячеслава Меньшова.
Министром строительного комплекса Рязанской области назначен Дмитрий Василевский. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 27 декабря.
Ранее исполнял обязанности министра Юрий Кулешов, который занял этот пост после ухода в отставку Вячеслава Меньшова, проработавшего в правительстве более 25 лет.