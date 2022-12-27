Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 27
-2°
Срд, 28
-2°
Чтв, 29
-2°
ЦБ USD 69.93 1.48 28/12
ЦБ EUR 74.18 1.56 28/12
Нал. USD 70 / 74.3 27/12 17:35
Нал. EUR 74.26 / 76 27/12 16:19
Новости
Мобилизация
Публикации
Конфетное изобилие: сколько рязанцы потратят на новогодние сладкие наб...
Новый год уже на пороге, а значит пришло время задумать...
Вчера 15:50
1 984
Новогодние гастроли в рязанском цирке: поющий Одиссей, русалки и морск...
В Рязань приехал мюзикл на воде «Новогодняя Одиссея». П...
Вчера 14:58
1 118
Академия тенниса имени Озерова подвела итоги 2022 года
22 декабря 10:00
3 780
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
8 826
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Министром строительного комплекса Рязанской области назначен Дмитрий Василевский
Ранее исполнял обязанности министра Юрий Кулешов, который занял этот пост после ухода в отставку Вячеслава Меньшова.

Министром строительного комплекса Рязанской области назначен Дмитрий Василевский. Соответствующее постановление губернатора опубликовали во вторник, 27 декабря.

Ранее исполнял обязанности министра Юрий Кулешов, который занял этот пост после ухода в отставку Вячеслава Меньшова, проработавшего в правительстве более 25 лет.