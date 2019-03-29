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17:18, 29 марта 2019 146
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На что идут рязанцы, чтобы не платить за парковку. Репортаж с улицы

На что идут рязанцы, чтобы не платить за парковку. Репортаж с улицы

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Пройду по Праволыбедской, сверну я на Радищева и на Садовой улице постою в саду. Примерно таким маршрутом я шел, но не чтобы окунуться в детство, а чтобы посмотреть на платные парковки в городе.

Они работают в Рязани более двух с половиной лет. За это время большинство горожан смогло смириться с тем, что за место под машину приходится платить. Но не перевелись еще в Рязани бунтовщики, которые наотрез отказываются отдавать кровные за «стоянку».

На что же они идут?

Вот на номерах Nissan одна из букв закрыта визиткой. «Интересно, она владельца машины», — подумал я?

Оказалось, что и с другой стороны такая же. Сразу видно — на парковке он недавно: «опытные бойцы» уже давно закрывают номера только со стороны, по которой проезжает машина, фиксирующая знаки на машинах.

По номерам можно даже определять профессии водителей, по крайней мере, предположить.

Вот припарковался явный работник медучреждения, который одну из цифр закрыл бахилами.

Ну, а чего добру пропадать?

А вот в ход пошла упаковка от симкарты. Не трудно догадаться, что владелец BMW работает в салоне сотовой связи поблизости. И штраф не заплатил, и высокоскоростной интернет прорекламировал.

На одной из машин номер из трех одинаковых цифр закрыли обычной влажной салфеткой.

Под порывом ветра она не выдержала и стала развеваться.

— Извините, у вас салфетка сзади отвалилась, — говорю сидящему в машине мужчине.

— Спасибо, сейчас поправлю.

Диалог мог бы получиться смешне, если бы водитель использовал снег или грязь, чтобы не платить штраф за парковку. Например:

 — У вас грязь отвалилась.

— Неприятная ситуация. Сейчас новую налеплю.

Владелец машины с салфеткой признается, что платить за парковку каждый день — «дороговато».

За каждый час приходится выкладывать 20 рублей, за день — 180, а за месяц — 5000.

Для удобства операторы придумали абонементы, например на месяц за 1600 рублей.

Многие просто-напросто не могут разобраться с оплатой в паркомате или найти терминал.

Привожу в пример рассказ одного из депутатов городской думы: «Приехал — поставил машину около администрации. Прошел в одну сторону — ни одно терминала не нашел. В другую — тоже самое». История закончилась тем, что избранник народа, не мудрствуя лукаво, заклеил номер стикером и пошел по своим депутатским делам.

Вот и получается, что с простого смертного и взять нечего, ведь люди, проявив смекалку, пытаются избавиться от лишних расходов.

После расширения платных парковок, по улицам перестал ходить мальчик, который раньше мог бы убрать листочек и сфотографировать номер, не интересуют закрытые номера и полицейских, пока машина не тронулась.

Но не всегда листочек может стать гарантом того, что вам не прилетит штраф.

Полностью обезопасить от лишних расходов на парковке себя смог лишь один водитель Renault, который припарковал свою машину без номеров.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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