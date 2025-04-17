А что в кино? «Кракен», «Рейс навылет» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Кракен» — российский приключенческий экшен-фильм. Молодой командир Виктор Воронин отправляется на поиски пропавшей подлодки брата, не подозревая, что в северных глубинах ему предстоит столкнуться с разумным морским чудовищем.

«Рейс навылет» — криминальная комедия из США. Бывший спецагент Лукас Рейес должен найти таинственного хакера на борту самолета, полном киллеров, прежде чем тот исчезнет навсегда.

«Как перевоспитать дракона» — китайский мультфильм. Маленький Дракоша и морской конек отправляются на поиски волшебных артефактов, не подозревая, что один из них приведет к раскрытию зловещей тайны и поставит под угрозу их дружбу — и весь мир.

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