Рейс навылет

Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полет.