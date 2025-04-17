Рейс навылет

Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полет.
- Режиссёр
- Джеймс Мадиган
- Актёры
- Кэти Сакхофф, Джош Хартнетт, Чаритра Чандран, Юлиан Костов, Жужу Чан Сзето, Марко Сарор, Нора Трокан, Санджив Кохли, Агота Дунаи, Ребекка Джонстон, Дэнни Ашок, Сара Лэм, Аттила Арпа
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2025-04-17 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Комедия