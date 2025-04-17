Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
18°
Птн, 18
21°
Сбт, 19
22°
ЦБ USD 82.02 -0.57 18/04
ЦБ EUR 93.25 -0.09 18/04
Нал. USD 83.51 / 84.40 17/04 18:20
Нал. EUR 95.15 / 96.00 17/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
14 899
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
16 535
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
30 958
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
35 291
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Рейс навылет

Некогда секретный агент, а ныне отпетый раздолбай Лукас получает последний шанс восстановить свою карьеру. Его задание — выследить на борту самолета особо опасного хакера. Миссию осложняет тот факт, что рейс оказывается забит первоклассными киллерами, у каждого из которых тот же самый объект на прицеле. Теперь Лукас должен не только вычислить и любой ценой защитить свою цель, но и просто пережить этот по-настоящему убойный полет.

Режиссёр
Джеймс Мадиган
Актёры
Кэти Сакхофф, Джош Хартнетт, Чаритра Чандран, Юлиан Костов, Жужу Чан Сзето, Марко Сарор, Нора Трокан, Санджив Кохли, Агота Дунаи, Ребекка Джонстон, Дэнни Ашок, Сара Лэм, Аттила Арпа
Продолж.
96 мин.
Премьера
2025-04-17 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Комедия

Еще в кино

Кино
Восхождение
Кино
Иди и смотри
Кино
Порко Россо
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 180. Для хорошего настроения
Кино
Судьба человека
Кино
Клевый Уlove
Кино
TheatreHD: Добрый человек из Сезуана
Кино
Дыхание шторма
Кино
Все, что тебя касается
Кино
Денискины рассказы
Кино
Как перевоспитать дракона
Кино
Оно. Новая глава