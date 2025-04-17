Как перевоспитать дракона

Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос, он хочет отнести его своему таинственному хозяину. Он и не догадывается, что служит Князю Тьмы. Когда тайна открывается, Дракоша оказывается перед сложным выбором: продолжать помогать злобному повелителю тьмы или, наоборот, защитить своих новых друзей.