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Как перевоспитать дракона
Кино

Как перевоспитать дракона

Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей Земле угрожает опасность. На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос, он хочет отнести его своему таинственному хозяину. Он и не догадывается, что служит Князю Тьмы. Когда тайна открывается, Дракоша оказывается перед сложным выбором: продолжать помогать злобному повелителю тьмы или, наоборот, защитить своих новых друзей.

Режиссёр
Ван Цзюнь
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-04-17 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Боевик, Фэнтези

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