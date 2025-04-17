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Кракен

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:00
18:50
19:30
21:40
22:20
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:30
21:05
21:40
22:20
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:30
21:05
21:40
22:20
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:30
21:05
21:40
22:20
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:35
21:05
21:40
22:30
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:30
21:05
21:40
22:20
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
19:10
20:10
21:00
22:00

«Формула Кино»

10:20
11:00
13:10
13:50
16:00
16:40
18:15
18:50
19:35
21:05
21:40
22:30
23:55

«Кинолюкс» («Барс на Московском»)

10:10
12:50
13:30
13:45
15:35
16:10
16:30
18:20
18:50
19:15
21:05
22:00

«Кинолюкс» (ТРЦ «Малина»)

10:00
14:45
19:35
20:50
22:15

«Пять Звезд»

10:15
11:25
11:30
12:50
12:55
14:00
14:05
15:25
15:35
16:35
16:40
18:00
18:15
19:15
20:35
20:55
21:50
21:55

«Люксор» (Есенина)

09:40
10:40
12:30
13:30
15:20
16:20
17:30
18:10
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22:00

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр Воронин командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен: гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы. Именно с ним предстоит столкнуться морякам, разыскивающим пропавшую подводную лодку.

Режиссёр
Николай Лебедев
Актёры
Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов, Михаил Данилюк, Роман Дудич, Лев Семашков, Денис Хохрин, Михаил Мещеряков, Александр Брыкин, Станислав Демушин, Мирослав Душенко, Антон Шокалюк
Премьера
2025-04-17 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Приключение, Научная фантастика, Боевик

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