Названа возможная причина одного из пожаров в Рязанской области

По данным ведомства, возгорание в деревне Чарсуль Клепиковского района могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Отмечается, что один из жителей готовил пищу на открытом огне. Оставленный без присмотра мангал наиболее вероятно и стал причиной происшествия. По данному факту проводится проверка, в случае если ущерб превысит 250 тысяч рублей, виновнику грозит уголовная ответственность.

Названа возможная причина одного из пожаров в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, возгорание в деревне Чарсуль Клепиковского района могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

Отмечается, что один из жителей готовил пищу на открытом огне. Оставленный без присмотра мангал наиболее вероятно и стал причиной происшествия.

По данному факту проводится проверка, в случае если ущерб превысит 250 тысяч рублей, виновнику грозит уголовная ответственность.

Напомним, ЧП случилось 15 апреля. В результате пожара сгорели четыре строения.