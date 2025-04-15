В Рязанской области произошел еще один пожар

ЧП произошло 15 апреля в деревне Чарсуль Клепиковского района. На пожар выехали экстренные службы. По данным ведомства, поврежден один дачный дом, уничтожены огнем две хозяйственные постройки и две бани. Площадь пожара составила 250 кв. м. Ранее в Клепиковском районе произошел крупный пожар. Сгорели 4 дома.