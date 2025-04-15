Мать избитой цыганами несовершеннолетней рязанки рассказала о состоянии дочери

По словам женщины, у пострадавшей остались синяки на животе и на ноге, лицо уже зажило. Она отметила, что девочка знала напавших подростков, поскольку они гуляли одной компанией. Поводом для драки стало то, что приятели оскорбили мать девушки. Собеседница издания выступила за наказание обидчиков и компенсацию морального ущерба.

Мать избитой цыганами несовершеннолетней рязанки рассказала о состоянии дочери. Об этом пишет портал «360. ру».

По словам женщины, у пострадавшей остались синяки на животе и на ноге, лицо уже зажило.

Она отметила, что девочка знала напавших подростков, поскольку они гуляли одной компанией. Поводом для драки стало то, что приятели оскорбили мать девушки.

Собеседница издания выступила за наказание обидчиков и компенсацию морального ущерба.

Напомним, двое цыган избили 14-летнюю девочку в Сасове и заставили извиняться на коленях. Следственный комитет возбудил уголовное дело.