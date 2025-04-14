Мосгорсуд продлил содержание в СИЗО экс-замминистра Рязанской области Петиной

Решение вступило в силу. Ирина Петина обвиняется в получении двух взяток на сумму более 75 миллионов рублей. По версии следствия, она принимала незаконные вознаграждения в 2011—2014 и 2020 годы.

Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО экс-замминистра Рязанской области Ирине Петиной. Соответствующую информации РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе учреждения.

Решение вступило в силу. Ирина Петина обвиняется в получении двух взяток на сумму более 75 миллионов рублей. По версии следствия, она принимала незаконные вознаграждения в 2011—2014 и 2020 годы.

Напомним, в июле 2023 года задержали бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора Ирину Петину в рамках дела о закупках медицинского оборудования.

Подробнее о деле можно прочитать в сюжете.