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Ирину Петину обвинили в получении взяток на сумму более 75 млн рублей

Экс-сенатор Рязанской области обвиняется в получении двух взяток на сумму более 75 миллионов рублей. Об этом в среду, 19 июля, сообщили на заседании в рязанском областном суде.

Следствие установило, что в период с 2017 по 2020 годы за заключение госконтрактов на поставку медоборудования и расходных материалов Ирина Петина получила денежные средства в качестве взяток от одного из фигурантов дела на сумму более 35 млн рублей и от второго фигуранта дела — более 40 млн рублей.

Дело по закупкам медицинского оборудование возбудили в марте 2022 года, Петина стала его фигурантом в апреле 2023 года.

Напомним, экс-сенатор Ирина Петина и вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков были задержаны по делу о закупках медицинского оборудования. Суд отправил Петину в СИЗО до 9 сентября.