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СК завершил расследование уголовного дела в отношении рязанских экс-чиновников
Речь о бывших вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове и сенаторе от региона Ирине Петиной.

СК завершил расследование уголовного дела в отношении рязанских экс-чиновников. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил «Коммерсантъ».

Речь о бывших вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове и сенаторе от региона Ирине Петиной. По версии следствия, они получали многомиллионные взятки за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медучреждения. Петина занималась этим с 2011 года, когда работала замминистра регионального минздрава, а Греков — последние несколько лет, вплоть до отставки, последовавшей после пресс-конференции Владимира Путина. Тогда президента в прямом эфире попросили присвоить Игорю Грекову звание Героя России за якобы проявленное мужество при тушении пожара на складе боеприпасов.

По данным источников «Коммерсанта», вскоре фигуранты и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами дела: следователи уже предупредили, что процедура начнется в самое ближайшее время. По мнению защиты, она займет много времени, поскольку объем дела превышает 100 томов.

Уголовное дело было возбуждено следственным управлением СКР по Рязанской области 22 марта 2022 года и изначально расследовалось в отношении трех предпринимателей, которым вменяли мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

10 июля 2023 года в рамках расследования была задержана Ирина Петина, а спустя три дня — Игорь Греков. Их обвинили в получении взяток и арестовали. Бывших чиновников перевели в Москву, материалы дела получил центральный аппарат СКР.

По версии следствия, Ирина Петина получала незаконные вознаграждения за содействие в заключении госконтрактов на поставку оборудования в областные медицинские учреждения с 2011 по 2014 год на общую сумму более 45 млн руб., когда занимала должность регионального замминистра здравоохранения, а также в 2020 году, будучи членом Совета федерации, на сумму 12,5 млн руб.

Игорю Грекову вменили две взятки, полученные, по данным СКР, в период его работы вице-губернатором. По неподтвержденным данным, в одном случае речь шла о 25 млн руб.

Бывший вице-губернатор на начальной стадии следствия отрицал вину, однако позже ее признал. Ирина Петина оформила явку с повинной.

На днях в Мосгорсуде рассмотрят жалобу защиты Ирины Петиной и Игоря Грекова на их содержание под стражей.

Отмечается, что у Грекова, как уже побывавшего на СВО и имеющего «награды по военной службе», остается возможность до суда отправиться в зону боевых действий. Его уголовное преследование будет приостановлено, а за боевые заслуги — прекращено.