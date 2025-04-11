В сети появились кадры с места гибели 16-летней девушки в Рязани
О трагедии стало известно 11 апреля. Инцидент произошел на 201-м километре железнодорожного переезда. По неподтвержденным данным, причиной случившегося могло стать самоубийство.
В сети появились кадры с места гибели 16-летней девушки в Рязани. Их опубликовал Telegram-канал «Топор 18+".
О трагедии стало известно 11 апреля. Инцидент произошел на 201-м километре железнодорожного переезда.
По неподтвержденным данным, причиной случившегося могло стать самоубийство.