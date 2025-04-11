Под колесами поезда в Рязани погибла несовершеннолетняя девушка
Официальная информация о гибели 16-летней девушки на 201-м километре железнодорожного переезда уточняется. По неподтвержденным данным, причиной инцидента могло стать самоубийство.
Под колесами поезда в Рязани погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом РЗН. инфо 11 апреля сообщил собственный источник.
Официальная информация о гибели 16-летней девушки на 201-м километре железнодорожного переезда уточняется.
По неподтвержденным данным, причиной инцидента могло стать самоубийство.