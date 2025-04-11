В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и спецпосланника Трампа
Отмечается, что встреча российского лидера и Стива Уиткоффа длилась 4,5 часа. По информации Кремля, темой стали аспекты украинского урегулирования.
В Санкт-Петербурге завершились переговоры Путина и спецпосланника Трампа. Об этом пишет RT.
Отмечается, что встреча российского лидера и Стива Уиткоффа длилась 4,5 часа.
По информации Кремля, темой стали аспекты украинского урегулирования.
Ранее сообщалось о предстоящих переговорах.
Фото: RT.