Путин встретится со спецпосланником Трампа

«Путин проведет встречу со спецпосланником США Уиткоффом сегодня, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и Трампа», — заявил пресс-секретарь президента. Он отметил, что встреча Путина с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу.

Путин встретится со спецпосланником Трампа. Об этом РИА Новости сообщил Дмитрий Песков.

«Путин проведет встречу со спецпосланником США Уиткоффом сегодня, возможно, будет подниматься тема встречи Путина и Трампа», — заявил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что встреча Путина с Уиткоффом является возможностью для России передать свои озабоченности Трампу. Песков также рекомендовал не стоит прорывов по результатам встречи. Он заявил, что это продолжение дипломатической работы РФ и США.