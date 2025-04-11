В Рязани под колесами поезда погибла вторая женщина за день

Инцидент произошел в пятницу, 11 апреля, примерно в 12 часов дня. Женщина не успела пересечь железную дорогу на оборудованном пешеходном переходе и попала под колеса приближающегося поезда. От полученных травм рязанка скончалась на месте происшествия. Напомним, ранее на железной дороге в Рязани погибла несовершеннолетняя девушка.