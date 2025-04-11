Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 12
Вск, 13
Пнд, 14
11°
ЦБ USD 84 -1.02 12/04
ЦБ EUR 96.22 1.62 12/04
Нал. USD 85.00 / 86.10 11/04 18:25
Нал. EUR 95.43 / 97.49 11/04 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Опровержение. Указанные сведения, опубликованные 16 февраля 2021 года...
9 апреля 11:54
5 082
Ждать ли обвала цен на квартиры в Рязани, как работает рассрочка? Мнен...
Какие трудности испытывают застройщики в Рязани, стоит ...
8 апреля 12:00
6 968
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 09:23
21 577
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
25 691
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани под колесами поезда погибла вторая женщина за день
Инцидент произошел в пятницу, 11 апреля, примерно в 12 часов дня. Женщина не успела пересечь железную дорогу на оборудованном пешеходном переходе и попала под колеса приближающегося поезда. От полученных травм рязанка скончалась на месте происшествия. Напомним, ранее на железной дороге в Рязани погибла несовершеннолетняя девушка.

В Рязани на станции «Лесок» под колесами поезда погибла пожилая женщина. Об этом РЗН. Инфо сообщил собственный источник.

Инцидент произошел в пятницу, 11 апреля, примерно в 12 часов дня. Женщина не успела пересечь железную дорогу на оборудованном пешеходном переходе и попала под колеса приближающегося поезда.

От полученных травм рязанка скончалась на месте происшествия.

Напомним, ранее на железной дороге в Рязани погибла несовершеннолетняя девушка.