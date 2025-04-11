Биолог сообщила, что в Центральной России ожидается нашествие комаров и медведей

Отмечается, что нашествие комаров ожидается из-за апрельских снегопадов. По словам собеседницы канала, из-за похолодания и осадков перелетные птицы оказались под угрозой. Особенно трясогузки, которые не могут найти корм под слоем снега и гибнут стаями. При нормальных условиях птицы съедают достаточное количество личинок комаров, мошек и всех остальных вредителей. Кроме того, медведи вышли из спячки раньше времени из-за теплой зимы. Когда начались морозы, им стало сложнее искать пищу. Поэтому, по словам биолога, медведи «пошли к людям».

Биолог Елена Анашкина сообщила, что в Центральной России увеличится число комаров и медведей. Об этом она 11 апреля рассказала Mash.

Отмечается, что нашествие комаров ожидается из-за апрельских снегопадов.

По словам собеседницы канала, из-за похолодания и осадков перелетные птицы оказались под угрозой. Особенно трясогузки, которые не могут найти корм под слоем снега и гибнут стаями. При нормальных условиях птицы съедают достаточное количество личинок комаров, мошек и всех остальных вредителей.

Кроме того, медведи вышли из спячки раньше времени из-за теплой зимы. Когда начались морозы, им стало сложнее искать пищу. Поэтому, по словам биолога, медведи пошли к людям. Отмечается, что число животных увеличится в Подмосковье, Калужской и Ярославской областях.

Также, как отметила Анашина, снегопады и морозы угрожают фруктовым урожаям. В Воронежской области, Луганске, Мелитополе и Крыму начали цвести абрикосы, но внезапные заморозки тормозят опыление.

Напомним, рязанцы встретили медведя во время прогулки в лесу.