Рязанцы встретили медведя во время прогулки в лесу

Животное рязанцы встретили 6 апреля в районе бывшей станции узкоколейной железной дороги «Кобылинка» в 11-12 километрах севернее Криуши. По словам очевидцев, хищник не проявил агрессии и ушел с дороги. Ранее стало известно, что в рязанских лесах бродит не один медведь.

Рязанцы встретили медведя во время прогулки в лесу. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Животное рязанцы встретили 6 апреля в районе бывшей станции узкоколейной железной дороги «Кобылинка» в 11-12 километрах севернее Криуши. По словам очевидцев, хищник не проявил агрессии и ушел с дороги.

Ранее стало известно, что в рязанских лесах бродит не один медведь.