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В рязанских лесах замечен второй медведь
По словам жителей, один из медведей попал в фотоловушку Окского заповедника 1 апреля, его же 28 марта видели в Чарусском лесничестве, 30 марта и 1 апреля — возле кордона Кормилицын. Второго медведя заметили вечером 31 марта в районе села Веретье Спасского района, причем шел он в противоположную заповеднику сторону. «Таким образом можно совершенно точно утверждать, что у нас их [живет] как минимум двое», — говорится в сообщении.

В рязанских лесах замечен второй медведь. Об этом сообщили в Telegram-канале «Мещерский тупик».

По словам жителей, один из медведей попал в фотоловушку Окского заповедника 1 апреля, его же 28 марта видели в Чарусском лесничестве, 30 марта и 1 апреля — возле кордона Кормилицын.

Второго медведя заметили вечером 31 марта в районе села Веретье Спасского района, причем шел он в противоположную заповеднику сторону.

«Таким образом, можно совершенно точно утверждать, что у нас их [живет] как минимум двое», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал «Мещерский тупик»