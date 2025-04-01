В Рязанской области начал действовать нерестовый запрет для рыбаков

Начальник отдела государственного контроля, охраны и надзора водных биологических ресурсов по Рязанской области МОКТУ Рыболовства Николай Гордеев отметил, что рыбакам заниматься своим делом можно, но с некоторым ограничениями с 1 апреля до 10 июня. Осуществлять ловлю допустимо только за пределами мест нереста, которые указаны в приложении к правилам рыболовства.

Для рыбаков Рязанской области начал действовать нерестовый запрет. Об этом в интервью «Вести-Рязань» сообщил начальник отдела государственного контроля, охраны и надзора водных биологических ресурсов по Рязанской области МОКТУ Рыболовства Николай Гордеев.

Он отметил, что рыбакам заниматься своим делом можно, но с некоторым ограничениями с 1 апреля до 10 июня. Осуществлять ловлю допустимо только за пределами мест нереста, которые указаны в приложении к правилам рыболовства.

«Разрешен вылов водных биоресурсов одной донной или поплавочной удочкой, не более двух крючков на рыболова. Вес выловленной рыбы не должен превышать пяти килограммов на человека», — рассказал Гордеев.

Также он уточнил, что из-за отсутствия половодья рыбам сложно добраться до нерестилищ в затонах и протоках. Они вынуждены оставаться в реках, что способствует ухудшению воспроизводства потомства.

Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей.

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