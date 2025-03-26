Установлены сроки весенней охоты в Рязанской области

Единые сроки весенней охоты на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком: в южных муниципальных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 5 по 14 апреля;в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 12 по 21 апреля. Срок весенней охоты на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток во всех муниципальных районах продлится с 1 по 30 апреля.

Установлены сроки весенней охоты в Рязанской области. Их опубликовало региональное минприроды.

Единые сроки весенней охоты на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком:

в южных муниципальных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 5 по 14 апреля;

в северных муниципальных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 12 по 21 апреля.

Срок весенней охоты на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных (манных) уток во всех муниципальных районах продлится с 1 по 30 апреля.

Отмечается, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2025 году в общедоступных охотничьих угодьях началась с 20 марта.