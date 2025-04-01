Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
10°
Чтв, 03
11°
Птн, 04
15°
ЦБ USD 84.87 -0.63 02/04
ЦБ EUR 91.96 -0.47 02/04
Нал. USD 85.25 / 86.00 01/04 18:20
Нал. EUR 93.00 / 94.80 01/04 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась запись детей в школу. Как выбрать качественное и про...
Объявлен набор детей в начальную школу с 1 по 9 классы...
31 марта 2025 09:23
3 403
Откровенное интервью Игоря Крысанова
Легендарный рязанский шоумен рассказал, почему отказалс...
29 марта 10:36
6 777
Опыт и высокая зарплата. «Зеленый сад» дает студентам супер-старт!
Егор Скорицкий работает в строительной компании больше...
28 марта 17:10
7 766
ГК «Зеленый сад» поддерживает областную команду юных баскетболисток
Сборная баскетбольная команда Рязанской области «Оникс»...
24 марта 14:49
14 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани после многолетнего ремонта торжественно открыли гимназию № 2
Торжественное открытие состоялось во вторник, 1 апреля. Отмечается, что после реконструкции образовательное учреждение сохранило исторические особенности архитектуры. В мэрии напомнили, что в гимназии учились Иван Павлов и Константин Симонов, преподавал Александр Солженицын.

В Рязани после многолетнего ремонта торжественно открыли гимназию № 2 на улице Соборной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Торжественное открытие состоялось во вторник, 1 апреля.

Школьников приветствовали заместитель председателя областного правительства Наталья Суворова, глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова, замглавы администрации Лариса Крохалева, член Союза писателей России, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Константин Паскаль.

Здания гимназии построены в разные периоды — 18, 19 и 20 век. Отмечается, что после реконструкции образовательное учреждение сохранило исторические особенности архитектуры.

Гимназия № 2 работает с 1722 года. В ней учились Иван Павлов и Константин Симонов, преподавал Александр Солженицын.

Ранее в Министерстве культуры России объяснили РЗН. инфо, почему реконструкция образовательного учреждения длилась пять лет.