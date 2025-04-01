В Рязани после многолетнего ремонта торжественно открыли гимназию № 2

Торжественное открытие состоялось во вторник, 1 апреля. Отмечается, что после реконструкции образовательное учреждение сохранило исторические особенности архитектуры. В мэрии напомнили, что в гимназии учились Иван Павлов и Константин Симонов, преподавал Александр Солженицын.

В Рязани после многолетнего ремонта торжественно открыли гимназию № 2 на улице Соборной. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Торжественное открытие состоялось во вторник, 1 апреля.

Школьников приветствовали заместитель председателя областного правительства Наталья Суворова, глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова, замглавы администрации Лариса Крохалева, член Союза писателей России, Почетный работник культуры и искусства Рязанской области Константин Паскаль.

Здания гимназии построены в разные периоды — 18, 19 и 20 век. Отмечается, что после реконструкции образовательное учреждение сохранило исторические особенности архитектуры.

Гимназия № 2 работает с 1722 года. В ней учились Иван Павлов и Константин Симонов, преподавал Александр Солженицын.

Ранее в Министерстве культуры России объяснили РЗН. инфо, почему реконструкция образовательного учреждения длилась пять лет.