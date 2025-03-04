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Погибшие в ДТП под Касимовом молодые люди ехали на учебу в Рязань
Напомним, трагедия произошла утром 4 марта на втором километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород-Лашма».

Погибшие в ДТП под Касимовом молодые люди ехали на учебу в Рязань. Об этом сообщили их знакомые в соцсетях.

По их словам, погибшие 19-летние жители Касимовского округа ехали на учебу в Нефтегазовый колледж.

Напомним, трагедия произошла утром 4 марта на втором километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород-Лашма». 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос». Погибли водитель и один из пассажиров «ВАЗа». Еще двое пассажиров отечественной легковушки были госпитализированы.

После ДТП прокуратура организовала проверку.

Видео с места аварии доступно по ссылке.

Фото: соцсети