Погибшие в ДТП под Касимовом молодые люди ехали на учебу в Рязань
Напомним, трагедия произошла утром 4 марта на втором километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород-Лашма».
Погибшие в ДТП под Касимовом молодые люди ехали на учебу в Рязань. Об этом сообщили их знакомые в соцсетях.
По их словам, погибшие 19-летние жители Касимовского округа ехали на учебу в Нефтегазовый колледж.
Напомним, трагедия произошла утром 4 марта на втором километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород-Лашма». 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос». Погибли водитель и один из пассажиров «ВАЗа». Еще двое пассажиров отечественной легковушки были госпитализированы.
После ДТП прокуратура организовала проверку.
Видео с места аварии доступно по ссылке.
Фото: соцсети