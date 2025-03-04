После смертельного ДТП в Касимовском округе прокуратура проведет проверку

Напомним, ДТП произошло во вторник, 4 марта. По предварительным данным, 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос».

После смертельного ДТП в Касимовском округе по поручению облпрокурора Дмитрия Коданева проведут проверку. Об этом сообщила пресс-служба надзорного органа.

Установление обстоятельств ДТП поставлено на контроль в прокуратуре Касимовского округа.

Напомним, ДТП произошло во вторник, 4 марта. По предварительным данным, 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос».

В результате происшествия водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

Пассажиры «ВАЗа» в возрасте 18-ти и 19-ти лет получили травмы.

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке.

Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области