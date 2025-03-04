В Касимовском районе в ДТП погибли два человека

По предварительной информации, 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос».

В полиции рассказали подробности аварии в Касимовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

ДТП случилось на втором километре от автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород"-Лашма.

По предварительной информации, 19-летний водитель на «ВАЗ» столкнулся с грузовым автомобилем «Мерседес Актрос».

В результате происшествия водитель отечественного авто и его 19-летний пассажир от полученных травм скончались на месте ДТП.

Пассажиры «ВАЗа» в возрасте 18-ти и 19-ти лет получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.