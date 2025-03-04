Новый корпус для школы в Дядькове начнут строить летом 2025

В четырехэтажном здании, рассчитанном на 1050 мест, запланировали разместить спецкабинеты.

Новый корпус для школы в Дядькове начнут строить летом 2025 года. Об этом сообщил глава администрации Рязанского района Борис Ясинский у себя на странице «ВКонтакте».

В четырехэтажном здании, рассчитанном на 1050 мест, запланировали разместить спецкабинеты.

«Закупим необходимые для учебного процесса мебель и оборудование», — написал Ясинский.

Жалобы рязанцев на нехватку мест в школе начались в сентябре 2023 года. Уже тогда по словам жителей, в школу набирали по 5-7 новых первых классов, мест не хватало.

В апреле 2024 года в региональном минобре рассказали РЗН.Инфо, что в учреждении 500 мест, но в две смены обучается 1121 ребенок.

«Заключение госэкспертизы получили в январе. Планируем приступить к строительству уже в этом году. Более точный срок, к сожалению, назвать пока не можем, но обязательно оповестим жителей о начале строительства», — обещала администрация Рязанского района в соцсетях.