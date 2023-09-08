Администрация Рязанского района не планирует строительство еще одной школы в селе Дядьково

В Дядькове администрация Рязанского района не планирует строить еще одну школу. Об этом РЗН. Инфо сообщили в ведомстве.

Сейчас в селе Дядьково работает одна средняя школа. Родители первого сентября писали в комментариях Telegram-канала Павла Малкова, что в школе не хватает мест.

«Дома сдаются не по одному, школа не резиновая. Какой год набирают по 5-7 первых классов. Обещали школу на 1500 человек, построили первую очередь на 500, но там уже намного больше учащихся, а что будет дальше?»

Помимо этого, родители рассказали, что не могут оставить школьников на продленку, потому что дети учатся в несколько смен. Также в комментариях рязанцы спросили, когда начнется второй этап строительства.

В администрации Рязанского района сообщили, что разработку проекта на строительство второй очереди скоро завершат. В октябре проектную документацию отправят на проверку. Если никаких нарушений не найдут, Рязанский район направит заявку на участие в национальном проекте «Образование». Сроки конца строительства постройки в администрации не назвали, но указали, что после строительства школа будет вмещать в себя 1550 детей.

Ранее в Дядькове открыли школу на 500 мест.