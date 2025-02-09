В селе Дядьково новый корпус школы начнут строить в 2025 году

Заключение госэкспертизы получили в январе. Планируют приступить к строительству в этом году.

В селе Дядьково новый корпус школы начнут строить в 2025 году. Об этом сообщила администрация Рязанского района в соцсетях.

«Заключение госэкспертизы получили в январе. Планируем приступить к строительству уже в этом году. Более точный срок, к сожалению, назвать пока не можем, но обязательно оповестим жителей о начале строительства», — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Дядьково работает школа, рассчитанная изначально на 500 детей, но в ней в дне смены учатся более 1000 школьников. В 2024 году стало известно, что дополнительный корпус построят как минимум через полтора года.