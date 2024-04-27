Корпус для Дядьковской школы построят через полтора года

Об этом РЗН. Инфо рассказали в минобре Рязанской области.

Дополнительный корпус для Дядьковской школы построят как минимум через полтора года. Об этом РЗН. Инфо рассказали в минобре Рязанской области.

Рязанцы в комментариях Telegram-канала губернатора Павла Малкова снова указали на то, что в школе не хватит мест для детей. Согласно информации министерства образования, в 2020 году здание школы ввели в эксплуатацию. Всего в учреждении 500 мест.

«В настоящее время в школе в две смены обучается 1121 ребенок. Во вторую смену занимаются 445 учеников. Обучение в две смены допустимо в соответствии с постановлениями», — отметили в ведомстве.

Также в минобре рассказали, что документацию для строительства дополнительного корпуса школы направили на госэкспертизу в феврале 2024. По словам министерства, после проверки документов, они направят заявку на участие в нацпроекте «Образование». После, согласно проекту, начнется отсчет 18 месяцев, отведенных на строительство корпуса.

Напомним, ранее РЗН. Инфо сообщали, что документы по строительству на госпроверку отправят в октябре 2023. А администрация Рязанского района не планировала строительство еще одной школы в селе Дядьково.