Для школы № 6 начнут готовить проект по реконструкции здания в центре Рязани

Его начнут разрабатывать в 2025 году. Мэрия намерена организовать обещанный перевод школы № 6 в здание, где сейчас находится Рязанский музей путешественников, управление по физкультуре и массовому спорту мэрии и другие организации.

Для школы № 6 начнут готовить проект по реконструкции здания на улице Ленина дом № 35. Об этом сообщили на заседании регправительства во вторник, 4 марта.

Проект начнут разрабатывать в 2025 году. Мэрия намерена организовать обещанный перевод школы № 6 в здание, где сейчас находится Рязанский музей путешественников, управление по физкультуре и массовому спорту мэрии и другие организации.

Напомним, в мае 2029 года заканчивается срок действия договора безвозмездного пользования зданием школы № 6 на улице Семинарской.

По данным мэрии, оптимальный вариант — передача здания на ул. Ленина, 35. Помещения сопоставимы по площади с нынешней школой № 6 — около 2300 квадратных метров. Есть все возможности для организации учебного процесса, а также для размещения пищеблока, гардероба и прочего необходимого набора помещений.

Об этом объявили в октябре 2024 года после того, как поняли, что проект Зеленой школы на Лыбедском бульваре, в которой планировали амфитеатр и батут осуществить невозможно из-за сложности рельефа.

Вместо школы около стадиона «Спартак» намерены построить детсад. Сроки проектирования здания и его строительства неизвестны.