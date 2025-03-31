Мэрия рассказала, сколько урн установлено в Рязани. Половину требуется заменить

Урны размещены на площадях, улицах, в скверах, парках, на стадионах, вокзалах, рынках и остановках общественного транспорта. Их обслуживают МБУ «ДБГ» и МБУ «УДТ». На 92 остановках урн нет, рассматривается вопрос о закупке новых. Количество новых мусорок зависит от финансирования на год."Очистка урн производится по мере их заполнения, на остановках общественного транспорта — ежедневно. Ремонт урн выполняется по мере необходимости. Ежегодно на остановках общественного транспорта, улицах города, парках устанавливается более 100 новых урн, на текущий момент существует потребность в замене порядка 400 урн", — написали в горадминистрации. Также в мэрии рассказали, что самый практичный вариант урны для города — из бетона.

На улицах Рязани более 800 урн, при этом 400 из них требуется заменить. Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали в горадминистрации.

Урны размещены на площадях, улицах, в скверах, парках, на стадионах, вокзалах, рынках и остановках общественного транспорта. Их обслуживают МБУ «ДБГ» и МБУ «УДТ». На 92 остановках урн нет, рассматривается вопрос о закупке новых. Количество новых мусорок зависит от финансирования на год.

«Очистка урн производится по мере их заполнения, на остановках общественного транспорта — ежедневно. Ремонт урн выполняется по мере необходимости. Ежегодно на остановках общественного транспорта, улицах города, парках устанавливается более 100 новых урн, на текущий момент существует потребность в замене порядка 400 урн», — написали в горадминистрации.

Также в мэрии рассказали, что самый практичный вариант урны для города — из бетона.

Ранее сообщалось, что в Рязани могут появиться новые урны.