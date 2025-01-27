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В Рязани могут появиться новые урны
Об этом сообщила горадминистрация под постами губернатора региона Павла Малкова в ответ на жалобу рязанцев о нехватке мусорок в городе.

В Рязани могут появиться новые урны. Об этом сообщила горадминистрация под постами губернатора региона Павла Малкова в ответ на жалобу рязанцев о нехватке мусорок в городе.

«Дирекция благоустройства проверила наличие и состояние урн в городе — понимаем, что нужны дополнительные, в том числе и на остановках общественного транспорта», — написали в мэрии.

Кроме того, в комментарии отметили, что сотрудники ДБГ ремонтируют поврежденные урны. Также прорабатывается вопрос финансирования для закупки новых.