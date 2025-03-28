В мэрии прокомментировали обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани
В 8:10 в районе ТРЦ «Барс на Московском» произошел обрыв контактного провода."На место оперативно выехала ремонтная бригада УРТ. В 9:10 электроснабжение восстановили. Во время ремонта перевозку пассажиров осуществляли троллейбусы с автономным ходом", — отметили в ведомстве.
В мэрии прокомментировали обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани. Соответствующую информацию РЗН. инфо предоставили в пресс-службе горадминистрации.
В 8:10 в районе ТРЦ «Барс на Московском» произошел обрыв контактного провода.
«На место оперативно выехала ремонтная бригада УРТ. В 9:10 электроснабжение восстановили. Во время ремонта перевозку пассажиров осуществляли троллейбусы с автономным ходом», — отметили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на Московском шоссе встали троллейбусы.
Фото: Марина Турбина