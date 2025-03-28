В Рязани на Московском шоссе встали троллейбусы

Инцидент произошел в пятницу, 28 марта, из-за обрыва контактной сети. Отмечается, что на место оперативно прибыла ремонтная бригада. Несмотря на скопление общественного транспорта на выделенной полосе, движение не осложнилось.