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Российским дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора
«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — отметил депутат Госдумы. Парламентарий пояснил, что в целом сжигать мусор на участке можно, но нужно строго соблюдать требования пожарной безопасности: обустроить место для огня в виде котлована или использовать металлическую емкость; соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов; очистить территорию вокруг места сжигания; подготовить все для тушения пожара. Категорически запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.

Российским дачникам напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

«Нарушение правил влечет за собой административные штрафы, размер которых варьируется от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей в зависимости от тяжести последствий», — отметил он.

Парламентарий пояснил, что в целом сжигать мусор на участке можно, но нужно строго соблюдать требования пожарной безопасности: обустроить место для огня в виде котлована или использовать металлическую емкость; соблюдать безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов; очистить территорию вокруг места сжигания; подготовить все для тушения пожара.

Категорически запрещено сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.